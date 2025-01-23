Зеленский вновь призвал отправить войска на Украину

По его словам, «будет здорово», если будут войска для поддержания мира после конфликта. При этом глава государства указал на то, что эти военные не будут находиться в Киеве, как того хотят некоторые западные партнеры.

Зеленский отметил, что отправка сил для поддержания мира не может состояться без США.

Ранее он заявил, что Украины нужны сотни тысяч миротворцев Европы для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

