Зеленский вновь призвал отправить войска на Украину
23 января 202500:02
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg вновь призвал к оккупации страны войсками Запада.
По его словам, «будет здорово», если будут войска для поддержания мира после конфликта. При этом глава государства указал на то, что эти военные не будут находиться в Киеве, как того хотят некоторые западные партнеры.
Зеленский отметил, что отправка сил для поддержания мира не может состояться без США.
Ранее он заявил, что Украины нужны сотни тысяч миротворцев Европы для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Белый дом отстранил от работы сотрудников, отвечающих за Украину
- Взявший у Зеленского интервью американский блогер намерен поговорить с Путиным
- Полянский: В силах Трампа остановить злонамеренную политику США на Украине
- Зеленский вновь призвал отправить войска на Украину
- Жителей села Терезовка в Белгородской области решили отселить
- Лондон направил подлодку следить за российским судном в Ла-Манше
- Fox обнародовал текст письма Байдена Трампу
- Бывшего генерала ВСУ Галушкина повторно задержали по новому делу
- Клаудиньо покинул «Зенит» и перешел в «Аль-Садд»
- Английский суд заблокировал иски российских телеканалов к Google в других странах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru