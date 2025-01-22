Зеленский: Украине нужны сотни тысяч миротворцев Европы

Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал цифру как минимум в 200 тысяч, «иначе ничего не будет». Это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.

Ранее стало известно, что Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

