Зеленский: Украине нужны сотни тысяч миротворцев Европы
22 января 202506:01
Украины нужны сотни тысяч миротворцев Европы для обеспечения безопасности после окончания конфликта с Россией, сообщает РБК со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал цифру как минимум в 200 тысяч, «иначе ничего не будет». Это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.
Ранее стало известно, что Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru