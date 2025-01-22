Зеленский: Украине нужны сотни тысяч миротворцев Европы

Украины нужны сотни тысяч миротворцев Европы для обеспечения безопасности после окончания конфликта с Россией, сообщает РБК со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

Писториус не исключил отправки миротворцев из Германии на Украину

Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал цифру как минимум в 200 тысяч, «иначе ничего не будет». Это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.

Ранее стало известно, что Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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