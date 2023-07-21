США пообещали продолжить ввод антироссийских санкций

Говоря об очередных ограничений, которые Вашингтон расширил 20 июля в отношении 95 юридических лиц и 14 морских судов, чиновник отметил, что они находились в разработке на протяжении многих недель. Кирби отметил, что США намерены исследовать возможность дополнительных рестрикций.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 20 июля внесло «Тинькофф банк» в санкционный список. В банке отметили, что подготовились к подобным событиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

