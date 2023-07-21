США пообещали продолжить ввод антироссийских санкций
Власти Соединенных Штатов продолжат введение новых антироссийских санкций, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.
Говоря об очередных ограничений, которые Вашингтон расширил 20 июля в отношении 95 юридических лиц и 14 морских судов, чиновник отметил, что они находились в разработке на протяжении многих недель. Кирби отметил, что США намерены исследовать возможность дополнительных рестрикций.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 20 июля внесло «Тинькофф банк» в санкционный список. В банке отметили, что подготовились к подобным событиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГИБДД рассказали, в каких случаях можно ездить вдвоем на электросамокате
- Сотрудницы психдиспансера в Махачкале издевались над пациентами
- На Украине заявили, что российские станции РЭБ являются целью номер один для ВСУ
- США пообещали продолжить ввод антироссийских санкций
- Движение по Крымскому мосту возобновили после воздушной тревоги
- Офицер НАТО: украинская армия сдает позиции россиянам
- Путин рассказал о важности Арктической зоны для России
- На севере Италии более ста человек пострадали из-за непогоды
- В Сирии зафиксировали наведение истребителей США на российский самолет
- Белый дом усомнился в способности F-16 изменить ход конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru