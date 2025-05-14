Радио JAZZ приглашает ценителей живой музыки в путешествие «Джаз на воде»

Уникальная атмосфера, искреннее звучание и ритмы джаза в окружении водной глади – в этот четверг, 15 мая, любители музыки отправятся в круиз «Джаз на воде» от Радио JAZZ и флотилии «Рэдиссон Ройал».

Московская группа SHOO исполнит искренние композиции на стыке разных жанров: поп, соул, этно и r’n’b. Команда популярна среди любителей джаза – SHOO работает с 2011 года и является частой участницей жанровых фестивалей, таких как «Усадьба Jazz», «Дикая Мята», «Ленинградские мосты», «Волга Фест», Ural Music Night и других. В 2022 году музыканты организовали крафтовый фестиваль «Солома». Самыми узнаваемыми в творчестве группы стали трек «Ты Можешь» и ретро-спешл «Зимняя», который возглавил плейлист Яндекс.Музыки «Русское инди: открытия». В 2024 команда выпустила громкий сингл «Запах Дома», который вошёл в ведущие редакторские плейлисты.

В майский вечер на яхте слушатели смогут погрузиться в атмосферу настоящей джазовой музыки, в компании близких и друзей насладиться гармонией прекрасных звуков и весенней столичной природы.

«Прошлым летом мы тоже выступали на флотилии: ночная Москва, открытая палуба, тёплый ветер и живой звук, который расходился по воде и по телу. На борту — не просто концерт, а почти кино. Ждём следующей встречи уже 15 мая», — рассказали музыканты в своих соцсетях.

Проведите романтичный вечер в компании с Радио JAZZ 89.1 FM и флотилией «Рэдиссон Ройал» и настройтесь на нужное настроение вместе с московской группой SHOO.