В Минсельхозе рассказали о гибели урожая из-за непогоды

По её словам, если в 2024 году погибло «больше миллиона», то в текущем - чуть больше 100 тысяч гектаров.

«Но мы практически всё пересеяли, почти не осталось площадей без пересева... Если будет влага, в принципе, всё компенсируется», - заключила глава Минсельхоза.

Ранее Лут заявила, что весенние заморозки не скажутся на урожае плодовых и ягод, планируется собрать до 2,1 млн тонн пишут «Известия».

