В Минсельхозе рассказали о гибели урожая из-за непогоды

Влияние непогоды на урожай в 2025 году оказалось не столь сильным, как в прошлом. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

От весенних заморозков сильнее всего пострадал урожай юга России

По её словам, если в 2024 году погибло «больше миллиона», то в текущем - чуть больше 100 тысяч гектаров.

«Но мы практически всё пересеяли, почти не осталось площадей без пересева... Если будет влага, в принципе, всё компенсируется», - заключила глава Минсельхоза.

Ранее Лут заявила, что весенние заморозки не скажутся на урожае плодовых и ягод, планируется собрать до 2,1 млн тонн пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МинсельхозПогодаЗаморозкиУрожай

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