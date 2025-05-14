В Минсельхозе рассказали о гибели урожая из-за непогоды
14 мая 202518:12
Влияние непогоды на урожай в 2025 году оказалось не столь сильным, как в прошлом. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
По её словам, если в 2024 году погибло «больше миллиона», то в текущем - чуть больше 100 тысяч гектаров.
«Но мы практически всё пересеяли, почти не осталось площадей без пересева... Если будет влага, в принципе, всё компенсируется», - заключила глава Минсельхоза.
Ранее Лут заявила, что весенние заморозки не скажутся на урожае плодовых и ягод, планируется собрать до 2,1 млн тонн пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru