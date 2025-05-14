Театр Пушкина перенес премьеру спектакля «Буря»

Премьера спектакля «Буря» по поздней пьесе Уильяма Шекспира в постановке Николая Рощина перенесена с 16 и 17 мая на более поздний период.

«Информация о показах 15 и 16 июня будет опубликована дополнительно», – говорится в соцсетях театра.