Театр Пушкина перенес премьеру спектакля «Буря»
Премьера спектакля «Буря» по поздней пьесе Уильяма Шекспира в постановке Николая Рощина перенесена с 16 и 17 мая на более поздний период.
«Информация о показах 15 и 16 июня будет опубликована дополнительно», – говорится в соцсетях театра.
Администрация театра принесла извинения за доставленные неудобства всем, кто купил билеты на премьеру.
«Возврат средств будет произведен автоматически», - говорится на сайте театра.
В постановке заняты Владимир Майзингер, Александра Урсуляк, Елизавета Кононова, Александр Дмитриев и Александр Матросов.
Что стало причиной переноса срока премьеры не сообщается. На сайте театра лишь указано, что работа над спектаклем продолжается.
Ранее стало известно, что Пушкинский театр выпустит в мае новый спектакль с Александрой Урсуляк, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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