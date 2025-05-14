Театр Пушкина перенес премьеру спектакля «Буря»

Премьера спектакля «Буря» по поздней пьесе Уильяма Шекспира в постановке Николая Рощина перенесена с 16 и 17 мая на более поздний период.

«Информация о показах 15 и 16 июня будет опубликована дополнительно», – говорится в соцсетях театра.

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Администрация театра принесла извинения за доставленные неудобства всем, кто купил билеты на премьеру.

«Возврат средств будет произведен автоматически», - говорится на сайте театра.

В постановке заняты Владимир Майзингер, Александра Урсуляк, Елизавета Кононова, Александр Дмитриев и Александр Матросов.

Что стало причиной переноса срока премьеры не сообщается. На сайте театра лишь указано, что работа над спектаклем продолжается.

Ранее стало известно, что Пушкинский театр выпустит в мае новый спектакль с Александрой Урсуляк, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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