Начались съемки многосерийного фильма о событиях на Донбассе

В основу сериала легли воспоминания военного корреспондента Семена Пегова. Рабочее название сериала «10 историй о любви и смерти». Режиссером на проект был приглашен Андрей Головков известный по сериалам – «Ищейка», «Ранетки» и «Молодежка».

Съемки будут проходить в Москве, Абхазии, ЛНР и ДНР.

Ранее в Москве завершились съемки сериала по вселенной «Майора Грома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

