Начались съемки многосерийного фильма о событиях на Донбассе

Первый канал начал съемки 10-серийного сериала о событиях на Донбассе, сообщает ТАСС.

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В основу сериала легли воспоминания военного корреспондента Семена Пегова. Рабочее название сериала «10 историй о любви и смерти». Режиссером на проект был приглашен Андрей Головков известный по сериалам – «Ищейка», «Ранетки» и «Молодежка».

Съемки будут проходить в Москве, Абхазии, ЛНР и ДНР.

Ранее в Москве завершились съемки сериала по вселенной «Майора Грома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: web-telegram.ru/#@wargonzo
ТЕГИ:СъемкиДонбассПервый КаналСериал

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