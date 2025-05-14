Начались съемки многосерийного фильма о событиях на Донбассе
14 мая 202518:04
Первый канал начал съемки 10-серийного сериала о событиях на Донбассе, сообщает ТАСС.
В основу сериала легли воспоминания военного корреспондента Семена Пегова. Рабочее название сериала «10 историй о любви и смерти». Режиссером на проект был приглашен Андрей Головков известный по сериалам – «Ищейка», «Ранетки» и «Молодежка».
Съемки будут проходить в Москве, Абхазии, ЛНР и ДНР.
Ранее в Москве завершились съемки сериала по вселенной «Майора Грома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru