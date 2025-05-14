Роберт Де Ниро назвал Трампа «культурным невежей»
Актер Роберт Де Ниро, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале за вклад в кинематограф, раскритиковал президента США Дональда Трампа.
Артист назвал главу государства «культурным невежей». Он напомнил, что Трамп сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования и объявил о введении 100-процентной пошлины на фильмы, снятые не в США.
По мнению Де Ниро, «творчество бесценно — но, как оказалось, на него можно ввести пошлину».
В ходе выступления артист назвал происходящее недопустимым и призвал действовать. По мнению Де Ниро, проблема касается на только США, но и весь мир. Он призвал объединиться, выйти на протест, а когда придут выборы — проголосовать против Трампа.
Приз Де Ниро вручил актер Леонардо Ди Каприо. Звезды снимались вместе в фильмах «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Жизнь этого парня» Майкла Кейтона-Джонса.
Каннский кинофестиваль открылся во Франции накануне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru