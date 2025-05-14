Роберт Де Ниро назвал Трампа «культурным невежей»

Актер Роберт Де Ниро, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале за вклад в кинематограф, раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Артист назвал главу государства «культурным невежей». Он напомнил, что Трамп сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования и объявил о введении 100-процентной пошлины на фильмы, снятые не в США.

От Серебренникова до Андерсона: Чем удивит 78-й Каннский кинофестиваль

По мнению Де Ниро, «творчество бесценно — но, как оказалось, на него можно ввести пошлину».

В ходе выступления артист назвал происходящее недопустимым и призвал действовать. По мнению Де Ниро, проблема касается на только США, но и весь мир. Он призвал объединиться, выйти на протест, а когда придут выборы — проголосовать против Трампа.

Приз Де Ниро вручил актер Леонардо Ди Каприо. Звезды снимались вместе в фильмах «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Жизнь этого парня» Майкла Кейтона-Джонса.

Каннский кинофестиваль открылся во Франции накануне.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Abaca / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампАктерыКаннский Кинофестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры