Блогера-миллионника Гасанова объявили в розыск

Отмечается, что мужчина был заочно арестован по делу о легализации преступных доходов.

Как пишет Telegram-канал Mash, Гасанов в 2024 году уехал из России и в настоящее время, по некоторым данным, проживает в Азербайджане.

Ранее Арбитражный суд в Москве взыскал более 10 млн рублей с ООО «Банда», учредителем которого значится блогер Гусейн Гасанов, сообщает RT.

