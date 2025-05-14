Блогера-миллионника Гасанова объявили в розыск
14 мая 202518:30
Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в розыск по уголовному делу. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
Отмечается, что мужчина был заочно арестован по делу о легализации преступных доходов.
Как пишет Telegram-канал Mash, Гасанов в 2024 году уехал из России и в настоящее время, по некоторым данным, проживает в Азербайджане.
Ранее Арбитражный суд в Москве взыскал более 10 млн рублей с ООО «Банда», учредителем которого значится блогер Гусейн Гасанов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru