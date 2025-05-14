Блогера-миллионника Гасанова объявили в розыск

Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в розыск по уголовному делу. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

Блогер Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС

Отмечается, что мужчина был заочно арестован по делу о легализации преступных доходов.

Как пишет Telegram-канал Mash, Гасанов в 2024 году уехал из России и в настоящее время, по некоторым данным, проживает в Азербайджане.

Ранее Арбитражный суд в Москве взыскал более 10 млн рублей с ООО «Банда», учредителем которого значится блогер Гусейн Гасанов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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