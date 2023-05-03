Белый дом: спикер Палаты представителей пересмотрел свою позицию по оказанию помощи Украине
В Белом доме считают, что спикер Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти изменил свою позицию по оказанию дальнейшей помощи Киеву, сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, администрация президента поддерживает его решение. «Масштабная двухпартийная поддержка Украине, которую мы видели со стороны Конгресса, была критически важна. Мы согласны, что продолжать предоставлять эту помощь важно, и рады слышать это от спикера Маккарти», — заявила она.
Напомним, Маккарти резко ответил российскому журналисту по поводу планов США сократить помощь Украине. Он заявил, что выступает за дальнейшее оказание помощи Киеву.
Ранее спикер Палаты представителей говорил, что республиканцы в Конгрессе не допустят выделения неограниченной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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