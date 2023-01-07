В Госдуме предположили, как избрания Маккарти повлияет на украинский конфликт

После избрания Кевина Маккарти спикером палаты представителей Конгресса США Республиканская партия обрела возможность повлиять на окончание конфликта на Украине. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

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«Можно считать завершенным парламентский кризис после избрания спикера нижней палаты Конгресса США… Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в палате представителей и "своего" спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира как такового, а в целях получения политических очков», — прогнозирует политик.

Слуцкий также напомнил, что Маккарти планировал усилить контроль за военными расходами, в том числе связанными с Украиной. В предвыборной кампании за место спикера нижней палаты Маккарти предлагал уменьшить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на 75 миллиардов долларов.

Ранее в 15-м туре голосования в палате представителей конгресса США за лидера республиканцев Кевина Маккарти проголосовали 216 законодателей. Этого хватило для избрания нового спикера: шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов на пост главы палаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Конгресс СШАФинансированиеРасходыУкраинаРоссияГосдумаЛеонид Слуцкий
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