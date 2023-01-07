В Госдуме предположили, как избрания Маккарти повлияет на украинский конфликт

«Можно считать завершенным парламентский кризис после избрания спикера нижней палаты Конгресса США… Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в палате представителей и "своего" спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира как такового, а в целях получения политических очков», — прогнозирует политик.

Слуцкий также напомнил, что Маккарти планировал усилить контроль за военными расходами, в том числе связанными с Украиной. В предвыборной кампании за место спикера нижней палаты Маккарти предлагал уменьшить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на 75 миллиардов долларов.

Ранее в 15-м туре голосования в палате представителей конгресса США за лидера республиканцев Кевина Маккарти проголосовали 216 законодателей. Этого хватило для избрания нового спикера: шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов на пост главы палаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

