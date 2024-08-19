В Польше исключили разрешение на удары по РФ
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не изменит позицию западных стран по использованию переданного Киеву вооружения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Польши Томаша Семоняка.
Так он ответил на вопрос, стоит ли снять запрет на применение вооружения для ударов по России. «Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», – ответил Семоняк на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что американские власти не хотят разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS производства США для ударов по территории Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru