Белый дом: Новые санкции США усилят давление на ВПК России

Представитель американской администрации Джон Кирби высказался о новых антироссийских санкциях, которые намерены ввести в США, сообщает РИА Новости.

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По его словам, ограничения будут связаны с военно-промышленным сектором РФ. Чиновник не сообщил детали, а также сроки введения мер.

Ранее стало известно, что в G7 намерены предупредить банки КНР о последствиях связей с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России

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