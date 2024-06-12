Белый дом: Новые санкции США усилят давление на ВПК России
12 июня 202400:44
Представитель американской администрации Джон Кирби высказался о новых антироссийских санкциях, которые намерены ввести в США, сообщает РИА Новости.
По его словам, ограничения будут связаны с военно-промышленным сектором РФ. Чиновник не сообщил детали, а также сроки введения мер.
Ранее стало известно, что в G7 намерены предупредить банки КНР о последствиях связей с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru