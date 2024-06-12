Белый дом: Новые санкции США усилят давление на ВПК России

По его словам, ограничения будут связаны с военно-промышленным сектором РФ. Чиновник не сообщил детали, а также сроки введения мер.

Ранее стало известно, что в G7 намерены предупредить банки КНР о последствиях связей с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

