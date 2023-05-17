Белый дом: не исключена отмена визита Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом

Американская администрация не исключает отмены визита главы государства Джо Байдена в Австралию из-за ситуации вокруг возможного дефолта в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, поездка президента в Японию на саммит G7 в Хиросиме не подлежит изменениям.

При этом телекомпания NBC сообщила, что Байден не поедет на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который пройдет 24 мая в Сиднее из-за ситуации с госдолгом.

Ранее Минфин США подтвердил возможную дату наступления дефолта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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