Белый дом: не исключена отмена визита Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом

По его словам, поездка президента в Японию на саммит G7 в Хиросиме не подлежит изменениям.

При этом телекомпания NBC сообщила, что Байден не поедет на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который пройдет 24 мая в Сиднее из-за ситуации с госдолгом.

Ранее Минфин США подтвердил возможную дату наступления дефолта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

