Минфин США подтвердил возможную дату наступления дефолта

Соединенным Штатам грозит наступление дефолта 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Джанет Йеллен.

США в случае дефолта продолжат поддерживать Украину

Предупреждение об этом она направила американским конгрессменам. Министр призвала их поднять потолок госдолга.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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