Минфин США подтвердил возможную дату наступления дефолта
16 мая 202305:18
Соединенным Штатам грозит наступление дефолта 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Джанет Йеллен.
Предупреждение об этом она направила американским конгрессменам. Министр призвала их поднять потолок госдолга.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru