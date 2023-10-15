Белый дом: Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа
Израиль возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа, сообщил в интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам чиновника, соответствующую информацию он получил от руководства Израиля. Вопросы подачи воды в анклав Вашингтон обсуждал с Иерусалимом на протяжении последних нескольких дней, заявил Салливан.
«За последний час израильские коллеги сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа», - сказал представитель Белого дома.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 14 октября сообщило, что большая часть жителей Газы лишилась доступа к питьевой воде, отмечает «Радиоточка НСН».
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