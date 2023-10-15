Белый дом: Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа

По словам чиновника, соответствующую информацию он получил от руководства Израиля. Вопросы подачи воды в анклав Вашингтон обсуждал с Иерусалимом на протяжении последних нескольких дней, заявил Салливан.

«За последний час израильские коллеги сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа», - сказал представитель Белого дома.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 14 октября сообщило, что большая часть жителей Газы лишилась доступа к питьевой воде, отмечает «Радиоточка НСН».

