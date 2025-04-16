В Брянской области из-за атаки дронов ВСУ поврежден магазин

Здание магазина получило повреждения при атаке украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет»,- написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, удар пришелся по продовольственному магазину. Были повреждены окна и кровля.

Ранее в Ивановской области ликвидировали семь украинских беспилотников, при атаке пострадали два человека.

