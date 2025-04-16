В Брянской области из-за атаки дронов ВСУ поврежден магазин
16 апреля 202512:33
Здание магазина получило повреждения при атаке украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет»,- написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, удар пришелся по продовольственному магазину. Были повреждены окна и кровля.
Ранее в Ивановской области ликвидировали семь украинских беспилотников, при атаке пострадали два человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин и эмир Катара обсудят украинское урегулирование
- Пушилин заявил, что в ДНР прорабатывают меры борьбы с отписками чиновников
- Военнослужащий ВСУ получил 15 лет колонии за терроризм
- Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом в соцсети «ВКонтакте»
- Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова
- В Брянской области из-за атаки дронов ВСУ поврежден магазин
- Google обновила «Сервисы Google Play»
- Израиль прекратил ввоз гумпомощи в Газу
- СМИ: Осужденный отсудил 30 тысяч рублей у врачей, удаливших ему 11 зубов
- В Петербурге мурал с Виктором Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru