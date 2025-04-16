Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова

Старейшая актриса театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Артистка ушла из жизни 16 апреля после продолжительной болезни.

«Нина Павловна служила в «Ленкоме» с 1961 года. 64 года она выходила на сцену, и зритель всегда одаривал Актрису шквалом аплодисментов», - отметили в театре.

Горшкова сыграла в том числе в спектаклях «Ночное чудо», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Голубая роза», «Гамлет», «Ва-банк». Последней ролью артистки стала Берта в постановке «Поминальная молитва».

Ранее в возрасте 88 лет умерла актриса и кукловод Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши!».

