Пушилин заявил, что в ДНР прорабатывают меры борьбы с отписками чиновников

Власти Донецкой Народной Республики прорабатывают дополнительные меры контроля за работой чиновников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на прямой линии.

«Я хочу сконцентрировать внимание как раз на подходах чиновников. Увы, много отписок еще, пока что много отписок... Чего уж говорить, некоторые умудряются в мой адрес писать отписки, не говоря уже о простых людях», - отметил глава ДНР.

По словам Пушилина, он будет корректировать эту ситуацию. В регионе будут искать дополнительные подходы и меры воздействия на чиновников, которые не выполняют задачи и ищут причины и отсылки, «почему им не нужно ничего делать и почему у них уже все хорошо».

Ранее Пушилин рассказал, что разминирование территории аэропорта в Донецке начнут весной этого года.

