Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом в соцсети «ВКонтакте»
Хоккеист команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — самый обсуждаемый спортсмен на сайте «ВКонтакте» в 2025 году, говорится в исследовании Brand Analytics и «ВКонтакте».
Всего его фамилию вспоминали почти 150 тысяч раз. Овечкин обошел по этому показателю не только российских атлетов, но и футболиста «Интера Майами» Лионеля Месси и нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В топ-5 также вошли чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и рекордсмен российского чемпионата по футболу по голам Артем Дзюба.
Среди женщин самыми популярными спортсменками оказались фигуристка Алина Загитова (23 тысячи упоминаний), бывшая тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер (17 тысяч упоминаний) и теннисистка Мирра Андреева (14 тысяч упоминаний).
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля 2025 года Днём Александра Овечкина и рекомендовала всем жителям его отмечать, напоминает НСН.
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