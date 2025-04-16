Путин и эмир Катара обсудят украинское урегулирование

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудят урегулирование на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что эмир Катара посетит Россию 17 апреля.

«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным», - рассказал представитель Кремля.

Также политики обсудят региональные дела.

В марте Владимир Путин провел телефонные переговоры с Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:КатарВладимир ПутинДмитрий Песков

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