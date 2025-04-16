Путин и эмир Катара обсудят украинское урегулирование
16 апреля 202513:02
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудят урегулирование на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что эмир Катара посетит Россию 17 апреля.
«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным», - рассказал представитель Кремля.
Также политики обсудят региональные дела.
В марте Владимир Путин провел телефонные переговоры с Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru