Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи на Пасху

В этом году православные христиане отмечают Пасху в ночь с 19 на 20 апреля. В полночь в церквях начнется особая служба в честь воскрешения Иисуса Христа, которая продлится до трех часов ночи.

В Москве уже продлевали работу транспорта в дни христианских праздников (Рождество, Пасха, Крещение Господне), в новогоднюю ночь и во время празднования дня города. Это было сделано для удобства москвичей, отметил глава столицы.

Ранее траты россиян на подготовку к Пасхе оценили в 499 рублей, напоминает НСН.

