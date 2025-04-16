Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи на Пасху

Москвичи смогут воспользоваться метро и МЦК до двух часов ночи в вечер празднования Пасхи, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что наземный транспорт продлит свою работу до 03:30 утра.

Собянин: Метро, МЦК и наземный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

В этом году православные христиане отмечают Пасху в ночь с 19 на 20 апреля. В полночь в церквях начнется особая служба в честь воскрешения Иисуса Христа, которая продлится до трех часов ночи.

В Москве уже продлевали работу транспорта в дни христианских праздников (Рождество, Пасха, Крещение Господне), в новогоднюю ночь и во время празднования дня города. Это было сделано для удобства москвичей, отметил глава столицы.

Ранее траты россиян на подготовку к Пасхе оценили в 499 рублей, напоминает НСН.

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ФОТО: страничка Вконтакте Сергея Собянина
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