Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи на Пасху
Москвичи смогут воспользоваться метро и МЦК до двух часов ночи в вечер празднования Пасхи, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что наземный транспорт продлит свою работу до 03:30 утра.
В этом году православные христиане отмечают Пасху в ночь с 19 на 20 апреля. В полночь в церквях начнется особая служба в честь воскрешения Иисуса Христа, которая продлится до трех часов ночи.
В Москве уже продлевали работу транспорта в дни христианских праздников (Рождество, Пасха, Крещение Господне), в новогоднюю ночь и во время празднования дня города. Это было сделано для удобства москвичей, отметил глава столицы.
Ранее траты россиян на подготовку к Пасхе оценили в 499 рублей, напоминает НСН.
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