Google обновила «Сервисы Google Play»

Корпорация Google выпустила обновление «Сервисов Google Play». Теперь смартфоны на Android, если они на протяжении трех суток подряд были заблокированы, будут автоматически перезагружаться. Об этом свидетельствует официальное сообщение компании.

Google оштрафовали на 8 млрд рублей

Кроме того, теперь позльзовали будут автоматически перенаправляться на Google.com, даже если они пытаются зайти на сайт через национальный домен верхнего уровня.

Ранее московский Чертановский суд оштрафовал корпорацию Google на 8 миллиардов рублей за то, что компания уклонялась от исполнения административных наказаний, назначенных ранее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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