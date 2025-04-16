Военнослужащий ВСУ получил 15 лет колонии за терроризм

Судом установлено, что Долинко незаконно проник на российскую территорию 20 августа 2024 года. Угрожая автоматом АК-74, он запугивал мирное население в Суджанском районе, а также незаконно блокировал деревню Спальное. Долинко был задержан российскими военнослужащими 24 августа 2024 года.

Ранее шестерых бойцов 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ приговорили к лишению свободы на срок от 13 до 15 лет за терроризм в отношении мирных жителей Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

