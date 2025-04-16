Военнослужащий ВСУ получил 15 лет колонии за терроризм

Военнослужащего ВСУ Анатолия Долинко суд в Курской области признал виновным в совершении террористического акта и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

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Судом установлено, что Долинко незаконно проник на российскую территорию 20 августа 2024 года. Угрожая автоматом АК-74, он запугивал мирное население в Суджанском районе, а также незаконно блокировал деревню Спальное. Долинко был задержан российскими военнослужащими 24 августа 2024 года.

Ранее шестерых бойцов 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ приговорили к лишению свободы на срок от 13 до 15 лет за терроризм в отношении мирных жителей Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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