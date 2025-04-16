Комик Дедищев посоветовал потерявшим цель людям посетить кладбище
Походы на кладбище сильно помогут людям, которые не знают, что делать со своей жизнью. Они смогут «отрезвиться» в ходе такой прогулки, сказал российский стендап-комик Павел Дедищев в выпуске шоу «Откуда ты?».
Он добавил, что там очень тихо и спокойно, и можно задуматься о своей жизни и не переживать о будущем. Комик отметил, что в таких местах получается сфокусироваться на текущих проблемах.
Юморист также заявил, что не считает страшным находиться среди могил. По его мнению, ничего пугающего в обществе покойников не может быть. Сам Дедищев рассказывал, что он работал на кладбище в возрасте 17 лет. По его словам, он очищал грязные надгробия, устанавливал памятники и отвозил гробы в морг.
Ранее комик Гарик Харламов обратился к врачам из-за микронаушника, застрявшего в ухе, напоминает НСН.
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- Комик Дедищев посоветовал потерявшим цель людям посетить кладбище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru