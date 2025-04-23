Белый дом: Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона.
По ее словам, американский лидер Дональд Трамп разочарован действиями Киева и считает, что украинская сторона препятствует прогрессу в переговорах.
Как указала Левитт, Трамп по-прежнему нацелен на достижение мира и ожидает готовности к компромиссу от обеих сторон конфликта.
При этом она подчеркнула, что позиция Зеленского, особенно в контексте отказа признать российский статус Крыма, рассматривается в Белом доме как шаг в неверном направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru