Белый дом: Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона.

По ее словам, американский лидер Дональд Трамп разочарован действиями Киева и считает, что украинская сторона препятствует прогрессу в переговорах.

«Мы ждали!»: Медведев похвалил Трампа за позицию по Крыму и критике Зеленского

Как указала Левитт, Трамп по-прежнему нацелен на достижение мира и ожидает готовности к компромиссу от обеих сторон конфликта.

При этом она подчеркнула, что позиция Зеленского, особенно в контексте отказа признать российский статус Крыма, рассматривается в Белом доме как шаг в неверном направлении, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПереговорыУкраинаСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры