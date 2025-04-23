Белый дом: Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией

Как указала Левитт, Трамп по-прежнему нацелен на достижение мира и ожидает готовности к компромиссу от обеих сторон конфликта.

При этом она подчеркнула, что позиция Зеленского, особенно в контексте отказа признать российский статус Крыма, рассматривается в Белом доме как шаг в неверном направлении, передает «Радиоточка НСН».

