Издание ссылается на анонимного чиновника, который знаком с ходом переговоров, прошедших в Лондоне. По его словам, в Великобритании, Франции и Германии растет обеспокоенность по поводу ужесточения позиции США по Украине и потери президентом США Дональдом Трампом терпения в отношении этого процесса.

Эти страны пытаются найти пространство для соглашения, при котором бы Украину не вынуждали нарушать все ее красные линии, но которое могло бы включать в себя некоторые шаги в направлении уступки территории в качестве конечной точки переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине завершится при выводе войск из четырех регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

