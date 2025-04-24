СМИ: Британия, Франция и ФРГ изучают возможность соглашения для Киева

Великобритания, Франция и ФРГ изучают возможность соглашения для Киева, в рамках которого Украина могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории, сообщает Financial Times.

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Издание ссылается на анонимного чиновника, который знаком с ходом переговоров, прошедших в Лондоне. По его словам, в Великобритании, Франции и Германии растет обеспокоенность по поводу ужесточения позиции США по Украине и потери президентом США Дональдом Трампом терпения в отношении этого процесса.

Эти страны пытаются найти пространство для соглашения, при котором бы Украину не вынуждали нарушать все ее красные линии, но которое могло бы включать в себя некоторые шаги в направлении уступки территории в качестве конечной точки переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине завершится при выводе войск из четырех регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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