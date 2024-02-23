Белый дом: Байден встретился с вдовой Навального

Американский лидер Джо Байден встретился с вдовой Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлией, сообщила пресс-служба американской администрации.

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Встреча прошла в Сан-Франциско. На ней присутствовала дочь Навального Дарья. Президент США выразил им соболезнования.

Также Байден анонсировал новые санкции против Москвы. О них будет официально объявлено 23 февраля.

Ранее мать политика Навального Людмила заявила, что ей показали тело сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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