Мать Навального заявила, что ей показали тело сына

В своём видеообращении, опубликованном на YouTube, она рассказала, что в морг её отвезли вечером 21 февраля.

Также Людмила Навальная отметила, что ей показали все необходимые юридические и медицинские документы Кроме того, она подписала медицинское свидетельство о смерти.

Управление ФСИН по ЯНАО заявило, что 16 февраля 2024 года после прогулки Навальный, отбывавший наказание в исправительной колонии №3, почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».