Мать Навального заявила, что ей показали тело сына

Мать политика Алексея Навального (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Людмила Навальная заявила, что ей показали тело сына.

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В своём видеообращении, опубликованном на YouTube, она рассказала, что в морг её отвезли вечером 21 февраля.

Также Людмила Навальная отметила, что ей показали все необходимые юридические и медицинские документы Кроме того, она подписала медицинское свидетельство о смерти.

Управление ФСИН по ЯНАО заявило, что 16 февраля 2024 года после прогулки Навальный, отбывавший наказание в исправительной колонии №3, почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ОппозицияСмертьАлексей Навальный

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