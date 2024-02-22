Медведев ответил на вопрос о смерти Навального
В России об ушедших говорят или хорошо, или ничего. Такое заявление на встрече с российскими СМИ сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопрос о смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), он указал, что хорошего ему о нём сказать нечего, а плохого он говорить не будет.
Медведев также отметил, что со сторонниками Навального надо считаться, но не преувеличивать.
«Если есть сторонники, ну, что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живёт», - заключил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование обстоятельств смерти Навального ведётся, выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал военной тайной маршрут полёта Путина на Ту-160М
- СМИ: Автор «Слова пацана» займется созданием ремейка «Приключения Электроника»
- Посвященная джазу фотовыставка открылась в Москве
- СМИ: Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России
- Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом
- СМИ: Россиянка обнаружила в заказе с Wildberries записку с просьбой о помощи
- Минобороны Франции сообщило об угрозах России сбить французские самолеты
- В Риге переименуют улицы с названиями русских поэтов
- Дизайнер Лебедев сравнил визит Карлсона в Россию с посещением марсианами Земли
- Бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79 году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru