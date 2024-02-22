Медведев ответил на вопрос о смерти Навального

Отвечая на вопрос о смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), он указал, что хорошего ему о нём сказать нечего, а плохого он говорить не будет.

Медведев также отметил, что со сторонниками Навального надо считаться, но не преувеличивать.

«Если есть сторонники, ну, что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живёт», - заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование обстоятельств смерти Навального ведётся, выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».