Белоусов поздравил российских военных с взятием Гродовки

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность участвовавшим в боях за освобожденную Гродовку (ДНР) военным. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

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Белоусов особо отметил 35-ю гвардейскую Волгоградско-Киевскую, 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Звенигородско-Берлинскую и 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригады.

Напомним, о взятии Гродовки под контроль Вооруженных сил России стало известно 7 октября.

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ФОТО: РИА Новости
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