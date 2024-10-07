Белоусов поздравил российских военных с взятием Гродовки
7 октября 202413:37
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность участвовавшим в боях за освобожденную Гродовку (ДНР) военным. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Белоусов особо отметил 35-ю гвардейскую Волгоградско-Киевскую, 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Звенигородско-Берлинскую и 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригады.
Напомним, о взятии Гродовки под контроль Вооруженных сил России стало известно 7 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru