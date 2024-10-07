Армия России освободила Гродовку в ДНР
7 октября 202412:29
Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Гродовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Гродовка», — указали в ведомстве.
Министерство уточнило, что поселок перешел под контроль ВС РФ в результате решительных действий российской группировки войск «Центр».
Ранее российская армия освободила Желанное Второе в ДНР, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рекордный урожай винограда собран в Грузии
- Армия России освободила Гродовку в ДНР
- ЦБ РФ представил золотую сторублевую монету «Георгий Победоносец»
- В аэропортах Казахстана усилен контроль из-за лихорадки Марбург
- Доктор Мясников раскрыл секрет молодости в 71 год
- В Кремле назвали новость о встрече Бута с хуситами фейком
- Песков: Возвращение посла РФ нельзя считать понижением уровня дипотношений с США
- «Оренбург» назначил работавшего в «Спартаке» Слишковича главным тренером
- В Норильске загорелся склад на площади более 1,5 тысячи «квадратов»
- ХАМАС ударило ракетами по Тель-Авиву и другим городам Израиля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru