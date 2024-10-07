Армия России освободила Гродовку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Гродовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

«Освобожден населенный пункт Гродовка», — указали в ведомстве.

Министерство уточнило, что поселок перешел под контроль ВС РФ в результате решительных действий российской группировки войск «Центр».

Ранее российская армия освободила Желанное Второе в ДНР, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНРМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры