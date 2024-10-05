Минобороны: ВС РФ взяли под контроль поселок Желанное в ДНР
Российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что поселок в Покровском районе освободили подразделения «Южной» группировки войск.
При этом, по данным ведомства, за последние сутки потери ВСУ составили до 1 тысячи 925 человек.
3 октября в МО РФ объявили, что бойцы подразделений группировки «Восток» взяли под контроль город Угледар в Волновахском районе ДНР.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российским военным удалось получить трофейное западное оружие и технику в Угледаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru