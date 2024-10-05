Минобороны: ВС РФ взяли под контроль поселок Желанное в ДНР

Российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что поселок в Покровском районе освободили подразделения «Южной» группировки войск.

При этом, по данным ведомства, за последние сутки потери ВСУ составили до 1 тысячи 925 человек.

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3 октября в МО РФ объявили, что бойцы подразделений группировки «Восток» взяли под контроль город Угледар в Волновахском районе ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российским военным удалось получить трофейное западное оружие и технику в Угледаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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