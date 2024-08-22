Фадеев заявил, что СПЧ выступит с инициативой против обмена иностранных наемников

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека хочет запретить обмен военнопленных иностранных наемников ВСУ, уличенных в совершении преступления. Об этом заявил председатель организации Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

По его словам, постоянно идут процессы обмена пленными, и наемники не должны попадать в эти процедуры, если их деяния будут доказаны судом.

«Совет по правам человека выступит с такой инициативой, мы будем предлагать свои варианты принятия соответствующего нормативного акта», — подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ считает, что политики и общественность поддержат инициативу.

Ранее Фадеев предложил запретить женщинам в России носить никабы, так как одежда, которая мешает распознать личность, может повысить риски терроризма, напоминает Ura.ru.

