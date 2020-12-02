«Не хотим жить убого, по-российски!» В Белоруссии возмутились заявлению Путина

По его словам, белорусский народ выступает против фальсификации выборов Лукашенко.

«Мы хотим жить скромно, по-европейски и не хотим жить убого, по-российски! Хотим гордиться своей родиной, а нам навязывают, чтобы стали частью России. Беларусь протестует против лжи, а российская власть говорит, что «вы должны эту ложь терпеть», - заявил Шушкевич.

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что Россия никогда не вмешивалась в дела других государств.

«Мы - мирное государство, мы – за дружбу и сотрудничество, которые принесут пользу обеим сторонам. То, что сегодня происходит в Белоруссии, это давно спланированная акция, которая проводится во всех постсоветских государствах. Существует «дорожная карта», которую разработали англосаксы. Ее исполнителями выступают Польша, Литва, после успешного переворота 2014 года присоединилась Украина. Через эти три государства сегодня ведется агрессивная политика в отношении стран, которые раньше входили в Советский Союз. После выборов в Белоруссии против Лукашенко тоже была направлена мощная информационная атака. На улицы стали выходить люди, которые получали за это деньги из Польши и Литвы, поэтому могли не работать», - сказал Водолацкий.

Он выразил уверенность, что «эта финансовая подпитка» в ближайшее время кончится.

«Большинство населения Белоруссии не поддерживает предложения оппозиции, которые разрушают экономику и национальную безопасность государства. Так что в ближайшее время это все закончится. Плюс Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции он гарантировано не будет выдвигаться. Он дал слово. И после принятия конституции народ выберет нового руководителя государства. Если он опять не понравится националистическим кругам, соросовской группе, то будет продолжение этого сценария, только уже с применением оружия, человеческими жертвами», - подчеркнул парламентарий.

После выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко, по официальным данным, получил более 80% голосов, по всей Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов голосования. Они продолжаются до сих пор, уже почти четыре месяца.

