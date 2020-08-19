Белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией
Координационный совет оппозиции Белоруссии выступает за «максимально добрые» отношения с Россией. Об этом заявил член совета, бывший министр культуры страны Павел Латушко.
По его словам, оппозицию пытаются обвинить в желании разрыва отношений с Россией.
«Это абсолютная глупость», - сказал экс-министр журналистам.
Латушко отметил, что Россия - это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50%, передает РИА Новости.
Вместе с тем Латушко добавил, что Белоруссия хотела бы иметь хорошие отношения и с Европой, так как это «второй рынок, это новые технологии».
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, кому в Белоруссии достанутся деньги Еврокомиссии.
«Эти деньги пойдут не рабочим, не медикам, не бюджетникам – они пойдут так называемому гражданскому сектору. То есть сети неправительственных организаций и, в большей степени, СМИ, потому что СМИ, с их точки зрения, показали свою эффективность», - сказал Дзермант.
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