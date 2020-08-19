Белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией

Координационный совет оппозиции Белоруссии выступает за «максимально добрые» отношения с Россией. Об этом заявил член совета, бывший министр культуры страны Павел Латушко.

По его словам, оппозицию пытаются обвинить в желании разрыва отношений с Россией.

«Это абсолютная глупость», - сказал экс-министр журналистам.

Военный эксперт назвал недостатки армии Белоруссии

Латушко отметил, что Россия - это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50%, передает РИА Новости.

Вместе с тем Латушко добавил, что Белоруссия хотела бы иметь хорошие отношения и с Европой, так как это «второй рынок, это новые технологии».

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, кому в Белоруссии достанутся деньги Еврокомиссии.

«Эти деньги пойдут не рабочим, не медикам, не бюджетникам – они пойдут так называемому гражданскому сектору. То есть сети неправительственных организаций и, в большей степени, СМИ, потому что СМИ, с их точки зрения, показали свою эффективность», - сказал Дзермант.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры