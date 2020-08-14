Белорусская милиция отпустила более 2 тысяч задержанных

В МВД Белоруссии сообщили о более 2 тысячах человек, ранее задержанных в ходе протестных акций, которых уже отпустили из мест заключения.

ЦИК Белоруссии назвал окончательные итоги выборов президента

«В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой… Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», - говорится в официальном Telegram-канале белорусского министерства внутренних дел.

Кроме того, там заявили, что понимают, что этот процесс проходит не так быстро, как хотелось бы и добавили: «Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках «раскачать» трудовые коллективы, комментируя забастовки в стране.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/baltozarrrr
ТЕГИ:МВДБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры