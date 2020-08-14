Белорусская милиция отпустила более 2 тысяч задержанных

«В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой… Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», - говорится в официальном Telegram-канале белорусского министерства внутренних дел.

Кроме того, там заявили, что понимают, что этот процесс проходит не так быстро, как хотелось бы и добавили: «Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках «раскачать» трудовые коллективы, комментируя забастовки в стране.

