Белорусская милиция отпустила более 2 тысяч задержанных
В МВД Белоруссии сообщили о более 2 тысячах человек, ранее задержанных в ходе протестных акций, которых уже отпустили из мест заключения.
«В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой… Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», - говорится в официальном Telegram-канале белорусского министерства внутренних дел.
Кроме того, там заявили, что понимают, что этот процесс проходит не так быстро, как хотелось бы и добавили: «Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках «раскачать» трудовые коллективы, комментируя забастовки в стране.
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