Лукашенко сообщил о попытках «раскачать» трудовые коллективы в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках «раскачать» трудовые коллективы, комментируя забастовки в стране, сообщает БелТА.
«Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство… Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете», - передаёт его слова RT.
Лукашенко также предупредил, чем могут закончится забастовки на «Беларуськалий».
«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», - сказал он, отметив, что аналогичная ситуация прослеживается и с забастовками на МТЗ и МАЗ.
Кроме того, протестные акции поддержали и сотрудники минского метро. Они вышли на площадь Ленина, поддерживая протестующих против официальных результатов выборов, пишут РИА Новости.
Однако вышло их немного - около 50 человек, и ненадолго – на время обеденного перерыва. Как пояснил изданию один из участников акции: «Работу бросать нельзя, мы все-таки метро. У нас обед. Поесть не успеваем, но это не главное сейчас».
Ранее доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил причины заявления владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина о создании «Комитета национального спасения» Белоруссии.
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