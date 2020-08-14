Лукашенко сообщил о попытках «раскачать» трудовые коллективы в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках «раскачать» трудовые коллективы, комментируя забастовки в стране, сообщает БелТА.

«Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство… Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете», - передаёт его слова RT.

«Лукашенко обречен». Политолог о «Комитете национального спасения» Белоруссии

Лукашенко также предупредил, чем могут закончится забастовки на «Беларуськалий».

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», - сказал он, отметив, что аналогичная ситуация прослеживается и с забастовками на МТЗ и МАЗ.

Кроме того, протестные акции поддержали и сотрудники минского метро. Они вышли на площадь Ленина, поддерживая протестующих против официальных результатов выборов, пишут РИА Новости.

Однако вышло их немного - около 50 человек, и ненадолго – на время обеденного перерыва. Как пояснил изданию один из участников акции: «Работу бросать нельзя, мы все-таки метро. У нас обед. Поесть не успеваем, но это не главное сейчас».

Ранее доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил причины заявления владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина о создании «Комитета национального спасения» Белоруссии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры