Белоруссия ввела ограничения на вывоз сахара, гречки и консервов
Правительство Белоруссии ограничило вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров. Об этом говорится в Telegram-канале белорусского кабмина.
В частности, за пределы ЕАЭС разрешается вывозить не более 1 кг муки (гречневой, пшеничной), а также круп (гречка, рис, манная и овсяная, овсяные хлопья, пшено), сахара, соли, макаронных изделий.
Также можно вывезти не более 1 литра растительного масла и не более трёх банок мясных, молочных и рыбных консервов, кроме консервов для детского питания.
В сообщении белорусского правительства говорится, что решение было принято в целях защиты внутреннего рынка. Исключение составляют товары, приобретённые в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через госграницу.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 50% россиян сталкивались с нехваткой привычных товаров, в этой связи чаще всего упоминался сахар (41%), а также соль (9%) и гречка (6%).
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