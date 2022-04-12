Белоруссия ввела ограничения на вывоз сахара, гречки и консервов

В частности, за пределы ЕАЭС разрешается вывозить не более 1 кг муки (гречневой, пшеничной), а также круп (гречка, рис, манная и овсяная, овсяные хлопья, пшено), сахара, соли, макаронных изделий.

Также можно вывезти не более 1 литра растительного масла и не более трёх банок мясных, молочных и рыбных консервов, кроме консервов для детского питания.

В сообщении белорусского правительства говорится, что решение было принято в целях защиты внутреннего рынка. Исключение составляют товары, приобретённые в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через госграницу.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 50% россиян сталкивались с нехваткой привычных товаров, в этой связи чаще всего упоминался сахар (41%), а также соль (9%) и гречка (6%).

