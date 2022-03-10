Правительство запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны

Согласно документу, вывоз древесины до конца 2022 года запретили в государства, попавшие в список недружественных. Это, в том числе, США и страны Евросоюза.

Всего в список запрещённых к вывозу товаров попали более 200 наименований, например, «телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, железнодорожные вагоны и локомотивы».

«Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, в отношении которых будет действовать разрешительный порядок вывоза», - уточнили в правительстве, добавив, что выдачей разрешений будут заниматься Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.

Ранее кабмин утвердил перечень государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия, сообщает RT.

