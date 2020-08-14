Белоруссия проинформировала иностранных военных атташе по ситуации в стране

«Генерал-майор Олег Воинов проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии, о реальной обстановке, складывающейся в стране в настоящее время, месте и роли вооруженных сил в происходящих событиях», - сообщает ведомство.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения санкций по отношению к властям Белоруссии из-за нарушения демократических ценностей в республике.

