Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза

Министерство иностранных дел Белоруссии изучает новые санкции Евросоюза в отношении Минска. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что принятое решение не останется без ответа – он последует в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в пятницу, 6 ноября, стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии. Они затронули, в частности, президента Александра Лукашенко. Помимо него, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов. Всем им будет запрещен въезд на территорию ЕС. Кроме того, в случае наличия, будут заморожены и все их имеющиеся в Евросоюзе активы, отмечает NEWS.ru.

ЕС ввел санкции против Лукашенко

Первые санкции в отношении Белоруссии были введены в начале октября. В «черный список» вошли 40 человек с формулировкой «за насилие над участниками акций протеста и фальсификацию итогов президентских выборов».

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, которые, по официальным данным, выиграл Александр Лукашенко. Для разгона силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Многие из протестующих были задержаны, лидер оппозиции Светлана Тихановская вынуждена была покинуть страну.

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Фото: belta.by
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоСанкции ЕСЕвросоюзБелоруссия
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