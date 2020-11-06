Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза

Министерство иностранных дел Белоруссии изучает новые санкции Евросоюза в отношении Минска. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что принятое решение не останется без ответа – он последует в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в пятницу, 6 ноября, стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии. Они затронули, в частности, президента Александра Лукашенко. Помимо него, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов. Всем им будет запрещен въезд на территорию ЕС. Кроме того, в случае наличия, будут заморожены и все их имеющиеся в Евросоюзе активы, отмечает NEWS.ru.