ЕС ввел санкции против Лукашенко

Напомним, на минувшей неделе представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Евросоюз обсуждает новые санкции против режима Александра Лукашенко в Белоруссии. Он отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними акциями протеста.



Крупнейшей партией Европарламента EPP был подготовлен список из 86 представителей белорусского руководства, в отношении которых готовятся новые санкции - их считают причастными к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов.



В список были внесены судьи, члены избиркомов, личные помощники Александра Лукашенко, сотрудники полиции и пенитенциарных учреждений, а также сам президент и его сын Виктор.





