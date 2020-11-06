ЕС ввел санкции против Лукашенко

Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил черный список в связи с президентскими выборами в Белорусии. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Источник подчеркивает, что ЕС внес в черный список президента и еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки.

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Напомним, на минувшей неделе представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Евросоюз обсуждает новые санкции против режима Александра Лукашенко в Белоруссии. Он отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними акциями протеста.

Крупнейшей партией Европарламента EPP был подготовлен список из 86 представителей белорусского руководства, в отношении которых готовятся новые санкции - их считают причастными к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов.

В список были внесены судьи, члены избиркомов, личные помощники Александра Лукашенко, сотрудники полиции и пенитенциарных учреждений, а также сам президент и его сын Виктор.


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ФОТО: РИА Новости
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