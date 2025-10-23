В КГБ Белоруссии заявили о подготовке в ЕС освободительной армии
Существенные риски для нацбезопасности Белоруссии несёт подготовка на Западе силового компонента для захвата власти. Как сообщает RT, об этом заявил первый зампредседателя КГБ республики Сергей Теребов.
Выступая на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, он указал, что это, в том числе, так называемая «белорусская освободительная армия», подготовака которой ведётся на территории Евросоюза.
«По замыслу политических оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трёх бригад общей численностью до 15 тысяч человек», - указал Теребов.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоруссии заявил об активизации разведывательной и учебно-боевой работы НАТО у границ с Россией и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КГБ Белоруссии заявили о подготовке в ЕС освободительной армии
- В школах призвали создать методический отдел в помощь психологам
- Бузова сравнила Буланову с бутербродом, гречкой и сосисками
- Захарова: МИД РФ готов продолжить диалог с Вашингтоном
- «Ограничили сами себя»: По кому ударят «туристические» санкции ЕС
- Психолог назвала симптомы буллинга у детей
- «Полный мрак»: Захарова раскритиковала ЕС за отказ от газа из России
- Омбудсмен Володарский заявил о моббинге в педагогических коллективах
- В МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США о новых антироссийских санкциях
- ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru