Выступая на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, он указал, что это, в том числе, так называемая «белорусская освободительная армия», подготовака которой ведётся на территории Евросоюза.

«По замыслу политических оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трёх бригад общей численностью до 15 тысяч человек», - указал Теребов.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоруссии заявил об активизации разведывательной и учебно-боевой работы НАТО у границ с Россией и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

