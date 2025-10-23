Правительство направит более 12 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе

Правительство выделит дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры в Кавказском регионе. До конца текущего года на эти цели будет направлено 4 миллиарда рублей, а в 2026-2027 годах — свыше 8 миллиардов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, особое внимание уделяется горнолыжным курортам и объектам на склонах Главного Кавказского хребта, которые ежегодно привлекают все больше отдыхающих. Только за прошлый год регион посетили более миллиона туристов, отмечает издание «Профиль».