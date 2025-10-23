Правительство направит более 12 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе
Правительство выделит дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры в Кавказском регионе. До конца текущего года на эти цели будет направлено 4 миллиарда рублей, а в 2026-2027 годах — свыше 8 миллиардов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
По его словам, особое внимание уделяется горнолыжным курортам и объектам на склонах Главного Кавказского хребта, которые ежегодно привлекают все больше отдыхающих. Только за прошлый год регион посетили более миллиона туристов, отмечает издание «Профиль».
Выделенные средства пойдут на развитие концессионных проектов, включающих строительство и эксплуатацию трасс, канатных дорог, гостиниц, а также закупку специализированной техники. Мишустин подчеркнул, что улучшение инфраструктуры сделает регион более привлекательным для инвесторов и туристов.
Глава правительства отметил, что Северный Кавказ обладает значительным экономическим и природным потенциалом. Он призвал максимально использовать климатические и природные преимущества региона, чтобы развивать внутренний и въездной туризм и сделать Кавказ одним из ведущих направлений отдыха в России, передает «Радиоточка НСН».
