Правительство направит более 12 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе

Правительство выделит дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры в Кавказском регионе. До конца текущего года на эти цели будет направлено 4 миллиарда рублей, а в 2026-2027 годах — свыше 8 миллиардов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, особое внимание уделяется горнолыжным курортам и объектам на склонах Главного Кавказского хребта, которые ежегодно привлекают все больше отдыхающих. Только за прошлый год регион посетили более миллиона туристов, отмечает издание «Профиль».

Эльбрус, киты и джунгли: Почему в России растет спрос на «опасный» туризм

Выделенные средства пойдут на развитие концессионных проектов, включающих строительство и эксплуатацию трасс, канатных дорог, гостиниц, а также закупку специализированной техники. Мишустин подчеркнул, что улучшение инфраструктуры сделает регион более привлекательным для инвесторов и туристов.

Глава правительства отметил, что Северный Кавказ обладает значительным экономическим и природным потенциалом. Он призвал максимально использовать климатические и природные преимущества региона, чтобы развивать внутренний и въездной туризм и сделать Кавказ одним из ведущих направлений отдыха в России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеТуризмКавказ

Горячие новости

Все новости

партнеры