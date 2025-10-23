«Печально и позорно, что такие темы поднимаются, чиновники расписываются в профнепригодности. Невозможно представить себе ЕГЭ по любви, по патриотизму, по верности Родине. Я не могу понять, как загнать эти предметы в формат тестов. Еще до указа о защите семейных ценностей обсуждалось, что такое традиционные, семейные, нравственные ценности. Обсуждение длилось три часа, в итоге ни к чему не пришли. Потому что ценности — это не химическая формула. Ребенок сам по себе не может нести ценности. Это неписаные традиции, неозвученная идеология, эти вещи понимаются только в процессе жизнедеятельности. Нужно много лет, чтобы культура стала сущностью, личностью человека, частью его представлений о мире и полноценной жизни», — сказал Ткаченко.

Более того, добавил собеседник НСН, духовно-нравственная культура — продукт воспитания, ее не нужно преподавать в школах.

«Духовно-нравственную культуру преподавать невозможно. Духовно-нравственная культура — это воспитание. В отличие от образования, воспитание не заканчивается, это не курс физики. Кроме того, воспитание принципиально не оценивается. Можно оценить поступок человека, но не его воспитание. За воспитание приоритетно отвечают родители, лишить их этого приоритета можно только по суду, а школа и муниципалитеты обязаны помогать родителям воспитывать детей. Можно проводить какие-то игры, тренинги, чтобы дети поняли, что такое воспитание, но это не урок, это внешкольный процесс. Профанировать духовно-нравственную культуру — хуже, чем вообще ничего не делать. У школы была задача — давать предметную область, но через школу пытаются сделать все остальное, в ребенка как будто стараются запихать все то, что придумал мир, а школа и мозги у учеников не резиновые. У учеников задача теперь — сдать зачеты и забыть про все», — подытожил он.

Ранее духовно-нравственная культура России вошла в список из 17 обязательных предметов для школ на 2026/27 учебный год, который разработало Минпросвещения России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

