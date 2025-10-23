Родители назвали позором ЕГЭ по духовно-нравственной культуре России
Духовно-нравственную культуру невозможно уложить в рамки теста ЕГЭ, ее невозможно сформулировать как некую формулу и не стоит преподавать в школе, сказал НСН Руслан Ткаченко.
Сдать ЕГЭ по духовно-нравственной культуре невозможно, поскольку ее нельзя загнать в формат теста, более того, преподавать в школе этот предмет не стоит, поскольку это вопрос не образования, а воспитания, которым в первую очередь должна заниматься семья. Об этом НСН заявил председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко.
Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания. При этом в ведомстве заверили, что отдельного ЕГЭ для предмета «Духовно-нравственная культура России» не будет. Ткаченко назвал подобное предложение позором, отметив, что духовно-нравственную культуру нельзя загнать в рамки ЕГЭ.
«Печально и позорно, что такие темы поднимаются, чиновники расписываются в профнепригодности. Невозможно представить себе ЕГЭ по любви, по патриотизму, по верности Родине. Я не могу понять, как загнать эти предметы в формат тестов. Еще до указа о защите семейных ценностей обсуждалось, что такое традиционные, семейные, нравственные ценности. Обсуждение длилось три часа, в итоге ни к чему не пришли. Потому что ценности — это не химическая формула. Ребенок сам по себе не может нести ценности. Это неписаные традиции, неозвученная идеология, эти вещи понимаются только в процессе жизнедеятельности. Нужно много лет, чтобы культура стала сущностью, личностью человека, частью его представлений о мире и полноценной жизни», — сказал Ткаченко.
Более того, добавил собеседник НСН, духовно-нравственная культура — продукт воспитания, ее не нужно преподавать в школах.
«Духовно-нравственную культуру преподавать невозможно. Духовно-нравственная культура — это воспитание. В отличие от образования, воспитание не заканчивается, это не курс физики. Кроме того, воспитание принципиально не оценивается. Можно оценить поступок человека, но не его воспитание. За воспитание приоритетно отвечают родители, лишить их этого приоритета можно только по суду, а школа и муниципалитеты обязаны помогать родителям воспитывать детей. Можно проводить какие-то игры, тренинги, чтобы дети поняли, что такое воспитание, но это не урок, это внешкольный процесс. Профанировать духовно-нравственную культуру — хуже, чем вообще ничего не делать. У школы была задача — давать предметную область, но через школу пытаются сделать все остальное, в ребенка как будто стараются запихать все то, что придумал мир, а школа и мозги у учеников не резиновые. У учеников задача теперь — сдать зачеты и забыть про все», — подытожил он.
Ранее духовно-нравственная культура России вошла в список из 17 обязательных предметов для школ на 2026/27 учебный год, который разработало Минпросвещения России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
