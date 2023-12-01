BBC: переговоры о сохранении перемирия в Газе провалились
Переговоры в Катаре о сохранении перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа окончились безрезультатно, передает британская вещательная корпорация Би-би-си (BBC).
По информации источника, переговоры продолжались в пятницу после возобновления боевых действий в палестинском анклаве. Представители Израиля обвинили ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы.
Стороны обсуждали возможное продление гуманитарной паузы на один день. Действие режима прекращения огня истекло 1 декабря в 8:00 мск.
Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».
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- BBC: переговоры о сохранении перемирия в Газе провалились
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