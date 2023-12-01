BBC: переговоры о сохранении перемирия в Газе провалились

Диспансеризация работающего населения в РФ будет добровольной «Прогресс МС-25» с трофеем «Игр будущего» летит к МКС Актер Бероев рассказал об отвернувшихся от него друзей из-за поддержки СВО Продавец шаурмы в центре Москвы погнался с ножом за недовольным покупателем Москву засыплет снегом, а затем похолодает до - 30 °C