Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев
Система здравоохранения сектора Газа уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.
Он отметил, что ВОЗ крайне обеспокоена возобновлением боевых действий в Газе. Гебрейесус призвал к прекращению огня.
Ранее, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru