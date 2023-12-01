Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев

Он отметил, что ВОЗ крайне обеспокоена возобновлением боевых действий в Газе. Гебрейесус призвал к прекращению огня.

Ранее, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории, передает «Радиоточка НСН».

