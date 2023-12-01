Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев

Система здравоохранения сектора Газа уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.

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Он отметил, что ВОЗ крайне обеспокоена возобновлением боевых действий в Газе. Гебрейесус призвал к прекращению огня.

Ранее, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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