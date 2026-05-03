СМИ: На Украине началась инфокампания по дискредитации Буданова
На Украине стартовала информационная кампания по дискредитации экс-главы военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Заказчиком выступает бывший руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он намерен сосредоточить усилия на обвинении Буданова в срыве переговорного процесса с Россией, возложить на него ответственность за начало на Украине гражданской войны против «людоловов» из ТЦК (аналог военкоматов).
Также бывшего главу военной разведки хотят обвинить в растрате средств на публикацию в западных СМИ материалов, направленных на формирование образа недоговороспособности Киева.
Как указали в российских силовых структурах, вероятно, решение о дискредитации Буданова было принято в узком кругу окружения Зеленского полгода назад.
Ранее Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
