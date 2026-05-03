Заказчиком выступает бывший руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он намерен сосредоточить усилия на обвинении Буданова в срыве переговорного процесса с Россией, возложить на него ответственность за начало на Украине гражданской войны против «людоловов» из ТЦК (аналог военкоматов).

Также бывшего главу военной разведки хотят обвинить в растрате средств на публикацию в западных СМИ материалов, направленных на формирование образа недоговороспособности Киева.

Как указали в российских силовых структурах, вероятно, решение о дискредитации Буданова было принято в узком кругу окружения Зеленского полгода назад.

Ранее Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

