СМИ: На Украине началась инфокампания по дискредитации Буданова

На Украине стартовала информационная кампания по дискредитации экс-главы военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Буданов призвал не ждать изменений в системе мобилизации на Украине

Заказчиком выступает бывший руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он намерен сосредоточить усилия на обвинении Буданова в срыве переговорного процесса с Россией, возложить на него ответственность за начало на Украине гражданской войны против «людоловов» из ТЦК (аналог военкоматов).

Также бывшего главу военной разведки хотят обвинить в растрате средств на публикацию в западных СМИ материалов, направленных на формирование образа недоговороспособности Киева.

Как указали в российских силовых структурах, вероятно, решение о дискредитации Буданова было принято в узком кругу окружения Зеленского полгода назад.

Ранее Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:Украина

Горячие новости

Все новости

партнеры