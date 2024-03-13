«Банды сильнее!»: США не спасут Гаити от превращения в криминальное государство

Гаити может превратиться в «криминально-террористическое» государство, однако российские туристы все равно продолжат ездить в соседнюю Доминикану, заявил в интервью НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку под давлением гангстеров, фактически захвативших власть в этой стране. С конца февраля в Гаити бесчинствуют вооруженные банды, которые атакуют полицию, освобождают заключенных и убивают мирных жителей.