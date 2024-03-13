«Банды сильнее!»: США не спасут Гаити от превращения в криминальное государство
США ждет в Гаити «сомалийский сценарий» и позор, несмотря на бомбы и авианосцы, при этом гангстеры в этой стане сильнее властей, сказал в эфире НСН Борис Мартынов.
Гаити может превратиться в «криминально-террористическое» государство, однако российские туристы все равно продолжат ездить в соседнюю Доминикану, заявил в интервью НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.
Ранее стало известно, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку под давлением гангстеров, фактически захвативших власть в этой стране. С конца февраля в Гаити бесчинствуют вооруженные банды, которые атакуют полицию, освобождают заключенных и убивают мирных жителей.
«Гаити – это исключительная страна, порядка там не было в принципе никогда, если начинать отсчет с 1804 года, когда была провозглашена ее независимость. Страна во многом несчастная и провальная: то революции, то войны, то кровавейшая диктатура, то чудовищные стихийные бедствия. Не повезло гаитянам и их соседям. Гаити сегодня концентрирует в себе все проблемы, связанные с подъемом транснациональной преступности, которая повсеместно подняла голову в латино-карибской Америке. Там и наркотики, и контрабанда: оружие, человеческие органы, редкие виды животных и птиц, все что угодно. Силы криминальных банд там во многом превосходят силу государства. Я больше всего боюсь, что Гаити превратится в криминально-террористическое государство, если преступники дорвутся до власти», - сказал Мартынов.
Он усомнился, что США вмешаются в конфликт, даже если власти Гаити не смогут повторить «эквадорский сценарий».
«Была недавно похожая попытка взять власть в Эквадоре, но там ее подавили. Я не уверен, что это получится сделать на Гаити, тогда мы получим криминально-террористическое государство по типу ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - прим. НСН). Не думаю, что США захотят вмешиваться. Они могут послать авианосцы, разбомбить что-то, но прекрасно понимают, что если влезать в эту бучу с непредсказуемыми последствиями, у них получится что-то вроде того, что было в Сомали в 1993 году. Гаитяне расстреляют несколько морских пехотинцев и американцы с позором уйдут. Они этого не хотят. Максимум, на что они способны, это бомбежки. В Гаити уже вводились войска и миротворцы ООН во главе с бразильцами, но все вернулось на круги своя. Возможно, ООН вернется к модели, которая зарекомендовала себя неплохо, но это временно», - отметил эксперт.
При этом Мартынов выразил уверенность, что российские туристы не откажутся от отдыха в Доминиканской Республике, которая расположена на одном острове с Гаити.
«Доминикана вечно вынуждена делить остров с этой малопредсказуемой страной. Они привыкли и выработали за 200 лет modus vivendi (способ существования – прим. НСН). При этом наши туристы поедут куда угодно, они ничего не боятся. Американцы и европейцы, скорее всего, остерегутся, а нашим море по колено», - заключил собеседник НСН.
Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко ранее заявил на пресс конференции в НСН, что Гаити с Доминиканой входят в число стран, где можно заболеть лихорадкой Денге.
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